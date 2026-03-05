La Calabria rafforza i Progetti di vita destinati ai più fragili Straface | Confronto con territori e Inps

In Calabria si continua a lavorare per migliorare i Progetti di vita rivolti alle persone con disabilità. Le autorità locali hanno avviato un confronto con i territori e l’Inps per discutere delle modalità di attuazione e gestione di questi progetti. La discussione mira a rendere più efficaci le iniziative e a garantire servizi più adeguati alle esigenze delle persone interessate.

L'assessora al welfare annuncia un nuovo tavolo tecnico per migliorare integrazione tra servizi sociali, sanitari e sostegni economici Prosegue in Calabria il percorso di confronto istituzionale per rendere più efficaci i cosiddetti Progetti di vita destinati alle persone con disabilità. Dopo il ciclo di incontri già avviato con gli Ambiti territoriali sociali e i Distretti socio-sanitari, è infatti in programma una nuova riunione tecnico-operativa con la direzione regionale dell'Inps, anche in vista della terza fase sperimentale della riforma della disabilità promossa dall'Istituto nazionale di previdenza sociale. "La Regione Calabria- evidenzia l'assessora- è impegnata a trasformare i Progetti di vita in strumenti realmente personalizzati ed efficaci.