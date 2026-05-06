Dopo l'aggressione avvenuta a Bongiorni, un uomo ha soccorso due donne che erano state colpite e spinte a terra durante un episodio violento. Poco dopo, un geologo e figura nota della città è stato coinvolto in un’altra aggressione presso un distributore Eni, dove è stato colpito a pugni e ha finito in ospedale. Un camionista è stato denunciato per aver preso parte all’incidente.

Aggressione al distributore Eni: geologo e volto noto della città finisce in ospedale, denunciato il camionista. Un intervento per difendere due donne si trasforma in una violenta aggressione. È accaduto nel pomeriggio di lunedì nel piazzale del distributore Eni di via Marina Vecchia, a Massa, dove un uomo è stato colpito ripetutamente dopo essere intervenuto per calmare una situazione che stava degenerando. La vittima è Massimo Corniani, geologo, responsabile della sicurezza in alcune cave di marmo e figura conosciuta anche per il suo impegno politico nell’area del Partito Democratico. L’uomo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Dopo Bongiorni nuovo pestaggio choc, soccorre due donne: ‘Mi ha gettato a terra e colpito a pugni’

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