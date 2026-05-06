Dopo Bongiorni nuovo pestaggio choc soccorre due donne | ‘Mi ha gettato a terra e colpito a pugni’

Da notizieaudaci.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'aggressione avvenuta a Bongiorni, un uomo ha soccorso due donne che erano state colpite e spinte a terra durante un episodio violento. Poco dopo, un geologo e figura nota della città è stato coinvolto in un’altra aggressione presso un distributore Eni, dove è stato colpito a pugni e ha finito in ospedale. Un camionista è stato denunciato per aver preso parte all’incidente.

Aggressione al distributore Eni: geologo e volto noto della città finisce in ospedale, denunciato il camionista. Un intervento per difendere due donne si trasforma in una violenta aggressione. È accaduto nel pomeriggio di lunedì nel piazzale del distributore Eni di via Marina Vecchia, a Massa, dove un uomo è stato colpito ripetutamente dopo essere intervenuto per calmare una situazione che stava degenerando. La vittima è Massimo Corniani, geologo, responsabile della sicurezza in alcune cave di marmo e figura conosciuta anche per il suo impegno politico nell’area del Partito Democratico. L’uomo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

dopo bongiorni nuovo pestaggio choc soccorre due donne 8216mi ha gettato a terra e colpito a pugni8217
© Notizieaudaci.it - Dopo Bongiorni nuovo pestaggio choc, soccorre due donne: ‘Mi ha gettato a terra e colpito a pugni’

Notizie correlate

Leggi anche: Massa, "Giacomo Bongiorni colpito anche mentre era a terra": la ricostruzione del pestaggio

Omicidio Massa, autopsia di Bongiorni conferma morte per pestaggio: "Emorragia celebrale da calci e pugni in sequenza"Mercoledì 15 aprile si sono tenuti l'udienza di convalida del fermo e gli interrogatori di garanzia dei due romeni attualmente sottoposti alla misura...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Omicidio Bongiorni a Massa, indagato per rissa anche il cognato della vittima; Ucciso davanti al figlio, indagato per rissa anche il cognato della vittima; Sicurezza e misure anti-degrado, la stretta dopo l’omicidio Bongiorni: Serve un tavolo con le categorie; Morto Fabio Visconti dopo 4 anni dal pestaggio di Orta Nova, il 36enne era stato aggredito per futili motivi.

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.