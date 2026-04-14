A Massa, un giovane è stato picchiato da un gruppo di ragazzi, che lo avrebbero colpito ripetutamente. Dopo un primo pugno, il ragazzo sarebbe caduto a terra e sarebbe stato colpito più volte mentre si trovava in posizione a terra. La vicenda si sta approfondendo attraverso le testimonianze raccolte e le indagini delle forze dell'ordine.

Massa, 13 apr. - (Adnkronos) - Sarebbe stato colpito più volte da un gruppo di giovani, cadendo a terra dopo un primo pugno Giacomo Bongiorni. E l'aggressione sarebbe proseguita anche quando la vittima era già a terra. Ricostruire una sequenza di violenza improvvisa, brutale e letale attraverso immagini di videosorveglianza senza audio, testimonianze ancora frammentarie e accertamenti medico-legali in corso. È questo il lavoro serrato della procura sull'omicidio del 47enne morto dopo un'aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Massa, in piazza Felice Palma, a pochi passi dal Municipio. Secondo quanto emerso...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Massa, "Giacomo Bongiorni colpito anche mentre era a terra": la ricostruzione del pestaggio

Massa, pestaggio dopo un rimprovero: Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio, Fialdini: ‘Era mio amico’La drammatica morte di Giacomo Bongiorni Una notte di violenza improvvisa, una discussione degenerata e una vita spezzata davanti agli occhi del...

Giacomo Bongiorni pestato a morte davanti al figlio, altri 3 minori indagati. Il pm e i dubbi su chi ha colpito «mentre era a terra»: cosa mostrano i videoSalgono a cinque le persone coinvolte nell’omicidio di Giacomo Bongiorni, 47 anni, picchiato a morte nella notte tra sabato e domenica in piazza...

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Era padre di due figli. Giacomo Bongiorni è stato ucciso da un branco per aver detto una cosa semplice: “Smettete di vandalizzare.” Lo ha fatto davanti alla sua compagna. A suo cognato. Ai suoi figli. Non cercava uno scontro. Non voleva fare l’eroe. Voleva sol - facebook.com facebook

Massa, tre gli arrestati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni: uno ha 17 anni. Attesa per l'autopsia x.com