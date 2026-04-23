Settantuenne scompare nel nulla a Baronissi | ricerche serrate

Una donna di 71 anni è scomparsa a Baronissi e al momento non si hanno notizie sul suo eventuale luogo di ubicazione. La scomparsa è stata segnalata mercoledì mattina, e da allora sono in corso ricerche da parte delle forze dell'ordine e della comunità locale. La donna non è più tornata a casa e le ricerche si sono intensificate nelle ultime ore.

Ore di apprensione per la comunità di Baronissi: sembra scomparsa nel nulla Vincenza che, da ieri mattina, mercoledì 22 aprile 2026, ha fatto perdere le sue tracce. Le forze dell'ordine e i volontari della protezione civile stanno setacciando il territorio e i comuni limitrofi, anche con l'uso.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Nocera, 78enne scompare nel nulla: ricerche in corso anche con unità cinofileL’uomo si è allontanato dalla propria abitazione di via Siciliano per dirigersi verso la zona Montalbino, area dove era solito passeggiare Ore di... Ore di angoscia a Cava, Giovanna Oliva scompare nel nulla: partono le ricercheSono ore di apprensione a Cava de' Tirreni dove, dalla scorsa notte, non si hanno più notizie di Giovanna Oliva, di 47 anni. Tutti gli aggiornamenti Famiglia scompare nel nulla durante una gita, ritrovati dopo 70 anni i resti dei genitori e della figlia maggiore: il mistero dei Martin resta senza rispostaUn sub ha scoperto i resti della Ford inabissata nel fiume Columbia. Identificati i corpi dei genitori e della figlia maggiore. ilfattoquotidiano.it Non sapeva di essere stata rapita: scompare nel nulla a 3 anni, viene ritrovata viva dopo 41 anni grazie a una segnalazione anonima. La storia di Michelle NewtonIl 2 aprile 1983 Michelle Marie Newton aveva tre anni quando è sparita nel nulla. Per oltre quattro decenni è rimasta ufficialmente una bambina scomparsa. Oggi, a 46 anni, è stata ritrovata viva, in ... ilfattoquotidiano.it