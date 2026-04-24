Settantaduenne scompare nel nulla | serrate le ricerche dei caschi rossi

Da oltre una settimana, le autorità sono impegnate nelle ricerche di Vincenza, una donna di 72 anni scomparsa il 22 aprile a Baronissi. I Vigili del Fuoco hanno mobilitato diverse risorse, tra cui squadre di terra, una sala operativa mobile, il nucleo cinofili e tecnici specializzati in topologia applicata. Le ricerche continuano senza sosta, concentrandosi in diverse zone della zona.

Continuano le ricerche per Vincenza, la 72enne scomparsa il 22 aprile a Baronissi. I Vigili del Fuoco sono impegnati da giorni: dalle 17, in particolare, i caschi rossi stanno intervenendo con le squadre di terra, la sala operativa mobile, il nucleo cinofili, gli esperti in topologia applicata al.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Settantuenne scompare nel nulla a Baronissi: ricerche serrateOre di apprensione per la comunità di Baronissi: sembra scomparsa nel nulla Vincenza che, da ieri mattina, mercoledì 22 aprile 2026, ha fatto perdere... Ore di angoscia a Cava, Giovanna Oliva scompare nel nulla: partono le ricercheSono ore di apprensione a Cava de' Tirreni dove, dalla scorsa notte, non si hanno più notizie di Giovanna Oliva, di 47 anni. Altri aggiornamenti Si parla di: Eusebio scompare per due giorni, ritrovato fuori dall'Umbria; Si allontana di casa e scompare nel nulla, la 14enne ritrovata dalla polizia ferroviaria.