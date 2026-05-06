Donna investita sulla Statale Regina a Lenno elisoccorso in volo | è grave auto in coda per ore

Questa mattina, una donna di 74 anni è stata investita lungo la Statale Regina a Lenno, nel territorio di Tremezzina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno richiesto l'intervento di un elicottero per il trasporto d’urgenza in ospedale. Nel tentativo di gestire il traffico, le auto si sono accumulate in coda per diverse ore, creando disagi alla circolazione.

Una donna di 74 anni è stata investita questa mattina lungo la Statale Regina, a Lenno, nel territorio di Tremezzina. L’allarme è scattato alle 9:08 e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Menaggio.I soccorsi Secondo quanto emerso dai dati di Areu.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Donna investita sulla Regina a Lenno, elisoccorso in volo: è graveUna donna di 74 anni è stata investita questa mattina lungo la Statale Regina, a Lenno, nel territorio di Tremezzina. Scontro tra auto e moto sulla Regina a Porlezza: un ferito grave, elisoccorso in volo da MilanoUn uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito nell’impatto avvenuto nel pomeriggio: intervento in codice rosso e traffico rallentato lungo la... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Statale Regina, mattina da incubo. Code per oltre un’ora e donna investita a Lenno; Mantello, auto travolge quattro giovani in piazza: attimi di paura. Blocchi sulla Statale Regina. Interventi per ampliare le strettoie. Presentato il progetto in ProvinciaL’obiettivo è quello di migliorare la fluidità della circolazione. Previste opere per ridurre l’impatto del cantiere della variante. . ilgiorno.it