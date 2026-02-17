Scontro tra auto e moto sulla Regina a Porlezza | un ferito grave elisoccorso in volo da Milano

Un incidente tra un’auto e una moto sulla Regina a Porlezza ha provocato un ferito grave e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Milano. La collisione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, lunedì, lungo la strada statale che collega i paesi del lago. Una delle due vetture si è capovolta dopo l’impatto, creando caos tra i passanti e fermando il traffico per diverse ore.

Un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito nell’impatto avvenuto nel pomeriggio: intervento in codice rosso e traffico rallentato lungo la statale Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì, lungo la statale Regina nel territorio comunale di Porlezza. Intorno alle 17 si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, con conseguenze pesanti per uno dei coinvolti. Secondo le prime informazioni di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), nell’impatto è rimasto ferito il motociclista, un uomo di 48 anni. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Milano in codice rosso.🔗 Leggi su Quicomo.it

