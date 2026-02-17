Scontro tra auto e moto sulla Regina a Porlezza | un ferito grave elisoccorso in volo da Milano

Da quicomo.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra un’auto e una moto sulla Regina a Porlezza ha provocato un ferito grave e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Milano. La collisione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, lunedì, lungo la strada statale che collega i paesi del lago. Una delle due vetture si è capovolta dopo l’impatto, creando caos tra i passanti e fermando il traffico per diverse ore.

Un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito nell’impatto avvenuto nel pomeriggio: intervento in codice rosso e traffico rallentato lungo la statale Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì, lungo la statale Regina nel territorio comunale di Porlezza. Intorno alle 17 si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, con conseguenze pesanti per uno dei coinvolti. Secondo le prime informazioni di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), nell’impatto è rimasto ferito il motociclista, un uomo di 48 anni. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Milano in codice rosso.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Grave incidente a Lipari, un ferito dopo uno scontro tra auto e moto: interviene l'elisoccorsoQuesta mattina a Lipari si è verificato un incidente grave tra un'auto e una moto lungo una strada dell’isola.

Leggi anche: Incidente sulla provinciale a Dizzasco: un ferito grave, elisoccorso in volo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scontro tra auto e scooter sulla Statale 234 a Valle Salimbene, traffico bloccato; Scontro tra auto e camion dei rifiuti sulla Porrettana: automobilista muore carbonizzato | FOTO; Scontro tra un'auto e un furgone, coinvolto un bambino di 7 anni; Scontro sull’Aurelia tra auto e furgone, un ferito.

scontro tra auto eInferno in autostrada, scontro tra tre camion e un’auto: spaventoso, code per chilometriGrave incidente in autostrada nel primo pomeriggio di martedì 17 febbraio lungo l’Autostrada A13. Il sinistro si è verificato intorno alle 14.30 al chilometro ... thesocialpost.it

scontro tra auto eScontro auto-bus a San Mauro, palloncini e cuori rossi per ricordare le giovani vittimeL'estate di tre anni e mezzo fa la Ypsilon su cui viaggiava il gruppo si scontrò frontalmente all'alba con un bus della linea 61, alle porte di Torino. Nell'impatto morirono Edoardo Lapertosa (28enne ... torinoggi.it