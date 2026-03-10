Un libro recentemente pubblicato esplora in dettaglio il mondo degli influencer, descrivendo come funzionano senza le strutture tradizionali di un partito o di una redazione. Gli autori analizzano il ruolo di queste figure digitali, sottolineando che non possiedono un palco fisico o un’organizzazione formale, ma esercitano comunque un grande impatto sui social media e sui loro follower.

Gli influencer sono una specie curiosa della modernità. Non hanno un partito, non hanno una redazione, non hanno un palco. Non guidano rivoluzioni e non firmano decreti, ma riescono a fare una cosa che la politica e il giornalismo inseguono da sempre: spostare le persone. Il 26 gennaio 2025 a Roccaraso si capisce che cosa significa davvero questa parola che sembra leggera: influenza. La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo pubblica un invito sui social. Vieni sulla neve. Non è una campagna, non è una mobilitazione organizzata. Sembra quasi una chiacchiera tra amici. Rispondono in più di diecimila. Le strade si bloccano, la stazione sciistica va in tilt, i sindaci firmano ordinanze d’emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il libro che svela tutta la verità sugli influencer

