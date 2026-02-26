Adriano gloria e dolori | in un libro tutta la verità sull' Imperatore

Da solo, a piedi scalzi, una camminata che riconcilia con la vita per le strade di Vila Cruzeiro, rumori e odori di favela abbracciati e accettati. L’Imperatore ha deposto le armi e va bene così. Non è una sconfitta, ma la sua vittoria dopo anni in cui il campo non era di erba ma di battaglia, quella dentro la sua testa: «Sono l’unico calciatore della storia che ha preferito essere felice piuttosto che essere il migliore. E non me ne pento». È un consapevole, amaro ma finalmente sereno autoritratto che Adriano Leite Ribeiro consegna alle pagine della sua autobiografia La mia paura più grande. Gloria e dolori di un campione appena tradotta in italiano da Mondadori (pp. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

