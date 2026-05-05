Domenica 10 maggio 2026 si svolgerà a Bergamo la Granfondo Bgy Airport, evento di ciclismo su strada riservato agli amatori. Le iscrizioni sono ancora aperte e tra i partecipanti ci saranno atleti provenienti da quattro continenti. La manifestazione si inserisce nel calendario primaverile dedicato alle gare ciclistiche internazionali. La gara si svolge nella città di Bergamo, confermando la sua presenza nel circuito di eventi del settore.

Domenica 10 maggio 2026 a Bergamo si terrà la La BGY Airport Granfondo, che conferma il suo posto nel calendario primaverile del ciclismo su strada amatoriale internazionale. Nata nel 1996, sotto il nome di Felice Gimondi, è oggi una delle manifestazioni più consolidate del panorama granfondistico, inserita nei circuiti ufficiali Fci e Uci e capace di richiamare ogni anno migliaia di partecipanti. La partenza è fissata nella zona adiacente allo Stadio Comunale di Bergamo, mentre il percorso si sviluppa sulle strade della provincia, attraversando un territorio vario e tecnicamente esigente. Le valli e le colline bergamasche offrono un’alternanza continua di salite, discese e tratti vallonati che, senza raggiungere altitudini estreme, rendono la gara selettiva nel suo insieme.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Leggi anche: Il 10 maggio torna la BGY Airport Granfondo - Ecco cosa sapere

’Branzino’. Iscrizioni ancora aperteLe iscrizioni alla 9ª edizione di Branzino The Challenge resteranno aperte fino a martedì 31 marzo.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Tutto pronto per la Granfondo Bgy Airport: iscrizioni ancora aperte. Quattro continenti rappresentati; Ciclismo Le strade della Versilia ospitano la Gran Fondo.

Tutto pronto per la Granfondo Bgy Airport: iscrizioni ancora aperte. Quattro continenti rappresentatiLa partenza è fissata nella zona adiacente allo Stadio Comunale di Bergamo. I tre percorsi sono adatti a ciclisti diversi livelli di preparazione: dal corto di 91 km (1.400 m di dislivello), passando ... bergamonews.it

BGY Airport GranfondoLa BGY Airport Granfondo è una competizione internazionale che si svolge ogni anno a Bergamo, la prima o la seconda domenica di maggio (Calendario Serie A). Nata nel 1996, è da 30 anni una delle manif ... ecodibergamo.it

Apertura straordinaria: Sabato 9 Maggio alle Grotte del Sogno! Cambio di programma alle Grotte del Sogno! Viste le chiusure stradali di domenica prossima per il passaggio della BGY Airport Granfondo, abbiamo deciso di anticipare: vi aspettiamo per un'ap - facebook.com facebook