Pogacar a G Magazine | La Sanremo vale più di sei Tour de France Domani in edicola con la Gazzetta

In un’intervista esclusiva a G Magazine, il ciclista ha affermato che la Sanremo ha un valore superiore a sei Tour de France. Domani il numero speciale dedicato al ciclismo sarà disponibile in edicola insieme alla Gazzetta, con 72 pagine dedicate alla corsa, dalla classicissima alle grandi tappe del Giro d’Italia. Il focus è sulle gare più importanti del calendario ciclistico.

Da non perdere, come sempre: perché sabato c’è la Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera, e con la Gazzetta giovedì 19 marzo esce G Magazine ciclismo: 72 pagine tutte da leggere. Dalla Sanremo al Giro d’Italia, da Pogacar a Vingegaard, passando per le classiche di primavera, le grandi storie, e un occhio speciale al ciclismo femminile con Sanremo e Giro Women. In copertina c’è Tadej Pogacar, che dopo aver vinto la quarta Strade Bianche punta al tabù Sanremo, che finora l’ha sempre respinto: negli ultimi 4 anni è arrivato quinto, quarto e due volte terzo. L’ultimo campione del mondo in carica a trionfare resta sempre Beppe Saronni (tra l’altro, lo scopritore di Pogacar!) nel 1983. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pogacar a G Magazine: "La Sanremo vale più di sei Tour de France". Domani in edicola con la Gazzetta Articoli correlati Tour de France 2026: chi parteciperà? Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Del Toro: presenti tutti i big mondialiQuella di un’autentica parata di stelle può essere, senza dubbio, l’immagine più calzante per definire il cast dei partecipanti alla prossima... Franco Pellizotti: “Tiberi più adatto al Tour de France, puntiamo ai primi 8. Conosciamo le qualità di Skerl”Franco Pellizotti, soprannominato il “Delfino di Bibione”, è stato uno degli scalatori italiani più solidi e continui della sua generazione. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pogacar a G Magazine La Sanremo vale... Ciclismo: Tour de France, Pogacar si prende anche la cronoscalataAncora Pogacar, tanto per ribadire che il Tour de France del 2025 ha già un vincitore, a meno di sconvolgimenti allo stato attuale non preventivabili. La cronoscalata con partenza da Loudenvielle e ... napolimagazine.com Tour de France, doping e sospetti: ma di Vingegaard e Pogacar possiamo fidarci. Ecco perchéPossiamo fidarci? Possiamo fidarci dei protagonisti del Tour de France più veloce di sempre (42.03 km/h), più entusiasmante e ricco di colpi di scena dei tempi moderni, chiuso domenica da un volatone ... corriere.it