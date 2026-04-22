Spegnere solo il dolore inutile | la scoperta di Stanford sul dolore cronico

Una recente scoperta di Stanford riguarda il dolore cronico e le sue possibili soluzioni. In un episodio di una nota serie televisiva, viene presentato il caso di una ragazza affetta da CIPA, una malattia rara che impedisce di percepire dolore e temperatura. La narrazione si concentra sulla distinzione tra dolore inutile e quello necessario, evidenziando come alcune condizioni possano influenzare la percezione sensoriale e il trattamento clinico.

In una puntata di Doctor House c’è il caso di una ragazza affetta da CIPA, una malattia rara che non ti fa percepire dolore, e neppure la temperatura. Che sembra una figata, lì per lì, quasi un superpotere, se non si pensa alla funzione che ha il dolore, avvisare il corpo che qualcosa nel corpo non va bene. Chi non sente dolore può rompersi un osso senza accorgersene, ustionarsi, mordersi lingua e dita, non percepire infezioni o lesioni. Non sentire dolore è quindi molto pericoloso. La nostra specie, come gran parte delle altre specie animali, non sarebbe arrivata fin qui senza dolore: è il segnale che ci fa ritrarre una mano dal fuoco o che ci impedisce di camminare su caviglia spezzata, o di rendersi conto quando è il caso di arrendersi durante un combattimento (siamo arrivati fin qui usando clave e poi spade e lance).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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