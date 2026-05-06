Dolore coraggio e rinascita | a Palazzo Tursi Giorgio Perinetti racconta l' addio a Emanuela e la lotta all’anoressia
Mercoledì 13 maggio 2026, alle 17:30, nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi si svolgerà la presentazione del libro intitolato ‘Quello che non ho visto arrivare, Emanuela l’anoressia e ciò che resta di bello’. L’evento vedrà la partecipazione di Giorgio Perinetti, che racconterà l’addio a Emanuela e la sua esperienza di lotta contro l’anoressia. L’iniziativa si concentra sui temi di dolore, coraggio e rinascita.
Mercoledì 13 maggio 2026, alle 17:30, nel Salone di rappresentanza a Palazzo Tursi, si terrà la presentazione del libro ‘Quello che non ho visto arrivare, Emanuela l’anoressia e ciò che resta di bello’. Un volume scritto da Giorgio Perinetti, noto dirigente sportivo con un passato anche nel Genoa.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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