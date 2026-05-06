Dolore coraggio e rinascita | a Palazzo Tursi Giorgio Perinetti racconta l' addio a Emanuela e la lotta all’anoressia

Mercoledì 13 maggio 2026, alle 17:30, nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi si svolgerà la presentazione del libro intitolato ‘Quello che non ho visto arrivare, Emanuela l’anoressia e ciò che resta di bello’. L’evento vedrà la partecipazione di Giorgio Perinetti, che racconterà l’addio a Emanuela e la sua esperienza di lotta contro l’anoressia. L’iniziativa si concentra sui temi di dolore, coraggio e rinascita.