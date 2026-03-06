Giornata della donna e Resistenza | a Tursi ricordata la lotta al femminile | Richiesto più coraggio che agli uomini

A Tursi si è svolta una commemorazione dedicata alla Giornata della Donna e alla Resistenza, con un intervento che ha sottolineato come la lotta femminile in quel periodo abbia richiesto più coraggio rispetto a quello degli uomini. Durante l’evento sono stati ricordati i sacrifici delle donne che hanno partecipato attivamente alla resistenza, evidenziando l’importanza di riconoscere il loro ruolo nella storia.

L'iniziativa in Comune con Giordano Bruschi, il Partigiano Giotto, ed Enrichetta Canepa, figlia del comandante Partigiano Giovanni Battista Canepa, nome di Battaglia Marzo "Riconoscere il ruolo delle donne nella storia, e in particolare nella Resistenza, è un atto di giustizia necessario. Per troppo tempo il loro straordinario coraggio è rimasto confinato 'dietro le quinte', privandole del ruolo di protagoniste che spettava loro". Così la sindaca di Genova Silvia Salis, in apertura dell'iniziativa 'Donne radici di marzo, fiori di resistenza', che si è svolta a Palazzo Tursi in occasione della Giornata Internazionale della Donna.