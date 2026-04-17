La first lady belga ha condiviso pubblicamente la sua esperienza con l'anoressia, raccontando di essere finita in ospedale poche settimane dopo la vittoria del marito alle elezioni del 2024. La notizia è stata resa nota attraverso dichiarazioni rilasciate recentemente, offrendo uno sguardo sulla sua battaglia personale e sul percorso di cura intrapreso. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di attenzione crescente sui disturbi alimentari.

R oma, 17 apr. (askanews) – Era finita in ospedale a poche settimane dalla vittoria del marito alle elezioni in Belgio nel 2024. Quasi due anni dopo, Veerle Hegge, moglie del primo ministro belga Bart De Wever, ha raccontato in un’intervista alla France presse perché ha scelto di rendere pubblica la sua lotta contro l’anoressia in un libro: per spingere le persone a parlare e a chiedere aiuto. La 53enne, madre di 4 figli, parlando nella sua casa di Anversa, ha raccontato di essere arrivata al limite, e ne Il peso del silenzio, questo il titolo del suo libro, si concentra principalmente sui mesi trascorsi in ospedale per rimettersi in piedi. Leggi anche › Luna Pagnin: «Dall’anoressia al binge eating: perché racconto la mia lotta contro i disturbi alimentari» Belgio, la first lady Veerle Hegge racconta la sua lotta all’anoressia.🔗 Leggi su Iodonna.it

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