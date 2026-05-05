Dolly Parton, cantante e icona della musica country, ha annunciato l’annullamento della residency a Las Vegas per motivi di salute. A 80 anni, la cantante ha riferito che alcuni farmaci le causano vertigini e compromettono la sua performance sul palco, che include strumenti, costumi e tacchi alti. La decisione arriva in un momento in cui la cantante si confronta con alcuni problemi di salute.

Dolly Parton a 80 anni è ancora icona indiscussa della musica country ma deve far fronte ad alcuni problemi di salute. L’artista con un messaggio condiviso sui social ha annunciato la cancellazione della sua residency a Las Vegas. L’artista ha fornito un aggiornamento diretto sulle sue attuali condizioni fisiche. La vincitrice di dieci Grammy ha spiegato di stare reagendo positivamente alle cure: “ Sto rispondendo molto bene ai farmaci e ai trattamenti, e sto migliorando ogni giorno”. Tuttavia, ha precisato che sarà necessario ancora del tempo prima di poter tornare a esibirsi dal vivo: “Ci vorrà un pò prima di essere pronta per il livello richiesto da uno spettacolo sul palco”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alcuni farmaci mi fanno girare la testa e bloccano la performance tra strumenti, costumi e tacchi alti”: Dolly Parton cancella per motivi di salute la residency a Las Vegas

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