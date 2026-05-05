Dolly Parton cancella Las Vegas per problemi di salute | sistema immunitario e digestivo completamente in tilt

Dolly Parton ha annunciato l’annullamento della residency a Las Vegas a causa di problemi di salute. La cantante ha condiviso un messaggio video in cui ha riferito di avere il sistema immunitario e digestivo compromessi. Ha anche detto che ci sono notizie sia positive che negative da comunicare ai suoi fan. La decisione di cancellare gli spettacoli è stata presa per motivi di salute.

Dolly Parton ha ancora problemi di salute ed è costretta a cancellare la residency di Las Vegas. La cantante è apparsa in video per aggiornare i fan, spiegando di avere una notizia buona e una cattiva.🔗 Leggi su Fanpage.it Dolly Parton Cancels Vegas Residency Amid Health Challenges | E! News Notizie correlate Dolly Parton: donazione record per salvare i bambiniLa leggenda della musica country Dolly Parton ha siglato un impegno finanziario senza precedenti per l’ospedale pediatrico dell’East Tennessee. Un sondaggio dell’Università del Massachussets rivela che Dolly Parton è il personaggio più popolare negli Stati UnitiUn sondaggio accademico dall’Università Del Massachusetts, ha rilevato che Dolly Parton ad oggi è il personaggio pubblico più popolare negli Stati... Una raccolta di contenuti Si parla di: Dolly Parton cancella la sua residency a Las Vegas per motivi di salute. Dolly Parton cancella la serie di concerti a Las Vegas per problemi di salute ma rassicura i fanDolly Parton ha annullato la sua serie di concerti a Las Vegas mentre si sottopone a cure per problemi di salute. Aveva già fatto preoccupare i fan dopo aver rinviato la stessa serie di spettacoli lo ... msn.com Dolly Parton cancella la sua residency a Las Vegas per motivi di saluteL'artista, 80 anni, ha diffuso un lungo messaggio sui suoi social per annunciare la decisione ... msn.com