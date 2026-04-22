Doccia fredda dall’Eurostat sui conti dell’Italia | il deficit è sopra le attese e il debito torna a crescere Opposizioni all’attacco | Il governo ha fallito

Secondo i dati diffusi da Eurostat, il rapporto tra deficit e Pil dell’Italia si posiziona al 3,1% nel 2025, in diminuzione rispetto al 3,4% dell’anno precedente. Tuttavia, il debito pubblico continua a crescere, e il deficit risulta superiore alle previsioni iniziali. Le opposizioni politiche hanno criticato il governo, accusandolo di aver fallito nella gestione economica e fiscale del paese.

Dall’Eurostat arriva una doccia fredda per l’Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio statistico dell’Unione europea, il rapporto deficitPil dell’Italia si attesta al 3,1% nel 2025, in discesa rispetto al 3,4% registrato nel 2024. Un risultato positivo, ma inferiore alle aspettative del governo, che puntava al 3%: con il valore rilevato dall’Eurostat si allontana infatti la possibilità di un’uscita dell’Italia dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, che sarà esaminata dalla Commissione Ue a inizio giugno nell’ambito del Semestre europeo. Preoccupa anche il debito pubblico, che torna a salire. Sempre secondo Eurostat, nel 2025 raggiunge il 137,1% del Pil, rispetto al 134,7% del 2024.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Doccia fredda dall’Eurostat sui conti dell’Italia: il deficit è sopra le attese e il debito torna a crescere. Opposizioni all’attacco: “Il governo ha fallito” Notizie correlate Doccia fredda deficit, mancano quasi 2 miliardi per stop procedura: l’incognita Eurostat(Adnkronos) – La stima preliminare dell'Istat sul deficit 2025 al 3,1% del pil rischia di far slittare dalla primavera all'autunno lo stop alla... Eurostat conferma la doccia fredda per l’Italia: deficit/Pil al 3,1%. Slitta l’uscita dalla procedura Ue, la reazione di Giorgetti: l’effetto sul bilancioIl deficit italiano si è attestato al 3,1% del Pil nel 2025, in calo rispetto al 3,4% del 2024. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Conti pubblici, la partita dei decimali: mercoledì doppio verdetto Eurostat e Dfp in Cdm; Conti pubblici, mercoledì ‘caldo’: attese stime Def e verdetto Eurostat; Deficit 2025 al 3,1% | fuori dalla procedura Ue solo nel 2027. Doccia fredda dall’Eurostat sui conti dell’Italia: il deficit è sopra le attese e il debito torna a crescere. Opposizioni all’attacco: Il governo ha fallitoDall’Eurostat arriva una doccia fredda per l’Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio statistico dell’Unione europea, il rapporto deficit/Pil dell’Italia si attesta al 3,1% nel 2025, in discesa ... lanotiziagiornale.it Deficit Italia, verdetto Eurostat arrivato. Meloni e Giorgetti davvero nei guai?In ballo il futuro dell'Italia. L'Eurostat ha annunciato il verdetto sul deficit-PIL dell'Italia che decide tutto. money.it Una settimana dopo l’esultanza per la svolta a Budapest, la Bulgaria riserva nel voto parlamentare una doccia fredda per i fautori del rafforzamento dell’Unione Europea perché all’ottavo voto in cinque anni nel tormentato Paese balcanico è uscita vincitrice Bu - facebook.com facebook C'è parecchio lavoro da fare, come dice il boss... #peugeot #peugeotsport #wec #imola WEC: doccia fredda per il Team Peugeot a Imola, fuori dalla top 10 x.com