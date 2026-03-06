Un medico che era in viaggio a Dubai ha raccontato che dall’Italia ha ricevuto un’assistenza eccezionale, mentre altri europei presenti nella stessa zona erano in difficoltà e disperati. Il governo italiano continua a lavorare senza sosta per organizzare il rientro di cittadini italiani che si trovano nell’area del Golfo. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Prosegue senza sosta l’impegno del governo per il rientro degli italiani che si trovano nell’area del Golfo. Ieri alla Camera il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dato conto dei 10mila già aiutati a lasciare le aree a rischio. Oggi ha riferito che altri 2.500 nostri connazionali sono in partenza, nel corso di un punto stampa alla Farnesina al termine di una riunione con gli ambasciatori dei Paesi coinvolti nella guerra e in cui gli italiani sono rimasti bloccati. Intanto giungono testimonianze di come l’Italia abbia saputo tutelare i propri cittadini, accompagnandoli in questi difficili momenti. «È stato un dramma ma gli italiani sono stati informati, garantiti e protetti e, condizioni di sicurezza permettendo, aiutati nel ritorno a casa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il medico rientrato da Dubai: «Dall’Italia assistenza eccezionale, gli altri europei erano disperati»

Iran, turista rientrato da Dubai: “Dramma ma nostre ambasciate eccellenti, altri europei disperati”(Adnkronos) – "È stato un dramma ma gli italiani sono stati informati, garantiti e protetti e, condizioni di sicurezza permettendo, aiutati nel...

Leggi anche: Attacco a Dubai, rientrato in Italia insieme agli altri studenti il giovane di Venturina bloccato negli Emirati

Approfondimenti e contenuti su Il medico rientrato da Dubai....

Discussioni sull' argomento Scontro tra Usa e Cuba, perché è coinvolta la Calabria e cosa c’entrano i medici; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Il medico del Fatebenefratelli bloccato a Doha: Scoppi nella notte e detriti sulle piste dell'aeroporto; Nessun rimpatrio per il medico cremasco bloccato a Dubai. Il consiglio di andare in Oman.

Iran, turista rientrato da Dubai: Dramma ma nostre ambasciate eccellenti, altri europei disperatiÈ stato un dramma ma gli italiani sono stati informati, garantiti e protetti e, condizioni di sicurezza permettendo, aiutati nel ritorno a casa. Gli altri europei erano disperati. Così Giovanni Leon ... adnkronos.com

Partito Democratico. . Un principio chiaro e semplice sancito dall’articolo 11 della Costituzione: l’Italia ripudia la guerra. Quindi vogliamo che anche il governo italiano, come hanno fatto la Spagna e altri Paesi, dica chiaramente che ripudia questa guerra di Tru - facebook.com facebook

Quante (e quali) sono le basi militari americane e Nato in Italia. Si tratta di più di 120 strutture, sono di tipologie diverse e sono gestite talvolta dagli Stati Uniti, altre dall'Italia o dalla stessa Alleanza atlantica. x.com