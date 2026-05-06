Ditte individuali straniere | in città e a Rottofreno l’incidenza più alta Albania il paese più rappresentato

Nel primo trimestre dell’anno, la Camera di Commercio dell’Emilia ha analizzato la presenza di imprese straniere nel territorio piacentino, evidenziando una maggiore concentrazione in città e a Rottofreno. Tra le nazionalità più rappresentate, l’Albania si distingue come il paese con il maggior numero di ditte individuali. I dati mostrano come queste attività siano distribuite sul territorio locale, senza includere nomi specifici di aziende o persone.

A Piacenza città e a Rottofreno l’incidenza più alta, Albania il paese più rappresentato. A Tracciare la demografia e l’andamento delle imprese piacentine a guida straniera sul territorio locale nel primo trimestre dell’anno, la Camera di Commercio dell’Emilia.Per quanto concerne la provenienza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

"Qui c’è un’incidenza dei tumori più alta". Parla il presidente dell’Associazione RegistriTERNI "Abbiamo osservato a Terni un’incidenza di tumori più alta rispetto ad altre aree: occorre capire quanto possa incidere l’esposizione a...

Influenza in Italia, i numeri della nuova ondata: bambini i più colpiti e incidenza ancora altaInfluenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età In Italia, la curva delle infezioni respiratorie acute (ARI) si conferma in fase...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Nel primo trimestre 2026 a Reggio in aumento le imprese guidate da stranieri: +3,6%; Imprenditoria Femminile 2026: Tutti i Bandi a Fondo Perduto; Mafia cinese, Tescaroli: dare cittadinanza agli stranieri che collaborano con la giustizia.

+28,9%: è la crescita in dieci anni delle imprese di autotrasporto a guida straniera in ItaliaC’è un indicatore che nessun bilancio registra ma che pesa quanto un conto economico: l’età di chi guida le aziende. Nell’autotrasporto, quell’età media è oggi 55,4 anni. Dieci anni fa era 52,8. Non è ... uominietrasporti.it

Ditte straniere in lieve calo. Edilizia al topSi conferma in lieve calo, secondo i dati della Camera di Commercio, il numero delle imprese straniere in provincia. Pur confermandosi al primo in regione per incidenza del numero di imprese guidate ... ilrestodelcarlino.it

In Italia la PEC è obbligatoria per legge per molte categorie: Liberi professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici…) Ditte individuali Società di qualsiasi tipo Pubbliche Amministrazioni Amministratori di società I privati cittadini non ha - facebook.com facebook