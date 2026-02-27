In Italia, i casi di influenza continuano a salire, con i bambini che risultano tra le fasce più colpite. I dati della rete RespiVirNet evidenziano un incremento settimanale dei contagi e un’incidenza ancora elevata, nonostante la curva delle infezioni respiratorie acute sia in calo. Le regioni mostrano differenze nell’andamento dei casi, mentre l’età infantile resta la più colpita dalla nuova ondata.

Influenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età. In Italia, la curva delle infezioni respiratorie acute (ARI) si conferma in fase di discesa, secondo gli ultimi dati della rete RespiVirNet. L’attività virale nella popolazione continua tuttavia ad avere un impatto sensibile, in particolare sulle fasce di età più giovani, ma si mantiene su livelli inferiori rispetto alle settimane di picco viste nei mesi precedenti. La distribuzione sul territorio nazionale appare relativamente omogenea, senza regioni che evidenzino anomalie marcate rispetto alla media italiana. L’analisi dei dati settimanali consente di fornire un quadro aggiornato su incidenza, distribuzione per età, tendenze regionali e confronti con gli anni precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Influenza in Italia, i numeri della nuova ondata: bambini i più colpiti e incidenza ancora alta

