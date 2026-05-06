Disservizi nel sistema del Cup dalla Asl aggiornano | In parte risolti

Nella giornata di mercoledì 6 maggio, il sistema Cup dell’Asl di Pescara ha riscontrato disservizi a causa di problemi tecnici legati al database Oracle. L’azienda sanitaria ha comunicato che alcune attività sono state temporaneamente bloccate e che la situazione è attualmente in fase di risoluzione, con un aggiornamento previsto appena possibile. La comunicazione invita gli utenti a pazientare mentre si interviene per ripristinare il normale funzionamento.

Disservizi al sistema Cup della Asl di Pescara nella giornata di mercoledì 6 maggio.L'azienda sanitaria locale informa la cittadinanza che, nella giornata di oggi e sino a nuova comunicazione, problemi tecnici imprevedibili legati al database Oracle hanno causato il blocco delle attività dei Cup.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Accoltellamenti in strada, furto in tabaccheria e persecuzioni nel condominio: i complicati casi risolti dalla Polizia LocaleL’impegno costante degli agenti della Polizia Locale di Ravenna è stato celebrato ieri, nel corso della cerimonia per l’annuale della fondazione del... Mensa scolastica, Giorgione (Forza Italia): “Basta silenzio, subito chiarezza su stop ASL e disservizi”Mensa scolastica a Benevento: Giorgione chiede chiarezza totale su guasti e disagi “Sulla vicenda della mensa scolastica è necessario fare... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il 4 maggio messo fuori esercizio l’acquedotto Jato: ecco le zone in cui si avranno disservizi nell’erogazione idrica; Disservizi al sistema CUP della ASL di Pescara; Disservizi SISS. Il M5S interroga la Giunta, Bertolaso: Non più accettabili, pronto anche a chiedere di cambiare modello gestionale; Disservizi sul portale dei medici, Bertolaso si scaglia contro Aria. Disservizi nel sistema del Cup, dalla Asl aggiornano: In parte risoltiDisservizi al sistema Cup della Asl di Pescara nella giornata di mercoledì 6 maggio. L'azienda sanitaria locale informa la cittadinanza che, nella giornata di oggi e sino a nuova comunicazione, ... ilpescara.it Disservizi al sistema CUP della ASL di PescaraLegami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.. Vladimir Vladimirovi? Majakovskij ... abruzzoindependent.it Aggiornamento – Disservizi al sistema CUP della ASL di Pescara Si informa la cittadinanza che, a seguito dell’intervento dei tecnici della ASL di Pescara, sono ripartite le attività dei CUP aziendali e del CUP online. Permangono tuttavia criticità tecniche l - facebook.com facebook L’assessore Bertolaso: «Disservizi ricorrenti non più accettabili». Le opposizioni: «Bene, ma auspichiamo che alle promesse seguano i fatti». x.com