Mensa scolastica Giorgione Forza Italia | Basta silenzio subito chiarezza su stop ASL e disservizi

Giorgione di Forza Italia ha denunciato il silenzio sulle criticità della mensa scolastica a Benevento, dove studenti e genitori segnalano continui disservizi. La causa è l’interruzione dei servizi da parte dell’ASL, che ha causato vari problemi nella distribuzione dei pasti. Giorgione chiede risposte chiare e rapide, senza polemiche o ritardi. La situazione si aggrava, con molte famiglie che si ritrovano a gestire pasti insoddisfacenti e confusione.

Mensa scolastica a Benevento: Giorgione chiede chiarezza totale su guasti e disagi. " Sulla vicenda della mensa scolastica è necessario fare immediatamente piena chiarezza, senza polemiche strumentali ma anche senza ulteriori silenzi". Così il consigliere comunale di Forza Italia, nonché commissario cittadino azzurro, Gerardo Giorgione. "Apprendiamo che l'ASL Benevento ha disposto lo stop al centro di cottura di Beltiglio perché la temperatura dell'acqua della caldaia non raggiungeva i 60 gradi previsti, fermandosi a 45, condizione che non consentiva la regolare sanificazione dei recipienti e quindi la preparazione del pasto caldo.