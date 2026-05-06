Disgustosa bufera su Belve Crime | attacco a Francesca Fagnani

Un’intervista condotta da Francesca Fagnani al capo della Uno Bianca su Belve Crime ha suscitato molte critiche. La puntata ha attirato commenti negativi da parte di alcuni spettatori e utenti sui social. La discussione si è concentrata sul contenuto trasmesso e sulle modalità di approccio dell’intervistatrice. La polemica ha portato a riflessioni sui limiti del giornalismo in programmi televisivi di approfondimento.

L’intervista di Francesca Fagnani al capo della Uno Bianca a Belve Crime ha scatenato un’accesa polemica. Roberto Savi, capo della Uno Bianca, è stato intervistato da Francesca Fagnani a Belve Crime, su Rai 2. L’intervista ha lasciato emergere non pochi dettagli sulla strage all’armeria di via Volturno a Bologna e ha scatenato un accesa polemica. Francesca Fagnani ha intervistato Roberto Savi, capo della Uno Bianca, a Belve Crime, in onda su Rai 2. L’uomo, mente della banda dei poliziotti assassini che tra il 1987 e il 1994 ha terrorizzato l’Emilia-Romagna e le Marche, ha risposto a tutte le domande della giornalista, a distanza di quasi quarant’anni dai fatti accaduti.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - “Disgustosa”, bufera su Belve Crime: attacco a Francesca Fagnani Notizie correlate Belve Crime su Rai 2 con Francesca Fagnani: i casi di cronaca del 5 maggioFinito il ciclo di interviste scomode ai personaggi famosi, dal 5 maggio 2026 Francesca Fagnani si dedicherà alla cronaca nera nella nuova edizione... Belve Crime 2026 con Francesca Fagnani su Rai2: ospiti della prima puntata del 5 maggioBelve Crime 2026, il programma di interviste di Francesca Fagnani che riporta in studio alcuni dei più noti protagonisti dei casi di cronaca nera che... Panoramica sull’argomento Chi sono gli ospiti di Belve Crime, puntata 5 maggio 2026 | Katharina Miroslawa, Roberto Savi, Rina BussoneFrancesca Fagnani torna in tv con la nuova edizione di Belve Crime: ecco gli ospiti della puntata in onda oggi su Raidue. ilsussidiario.net Belve Crime, martedì 5 maggio su Rai 2: Fagnani intervista Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Il lato oscuro dell’animo umanoBelve Crime martedì 5 maggio su Rai 2: Francesca Fagnani intervista Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Il lato oscuro dell'animo umano con Elisa True Crime ... lifestyleblog.it