Disegni di luce per l' altare del creato Omar Galliani firma due nuove opere a Castelnuovo

Lunedì 11 maggio alle ore 20.45 presso la Chiesa Parrocchiale San Celestino I di Castelnuovo Rangone in piazza Cavazzuti 2, verrà presentato il progetto permanente "LAUDATO SI'. Disegni di luce per l'altare del creato".Il progetto, a cura di Don Fabrizio Colombini e di Don Federico Manicardi, in.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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