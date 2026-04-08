Banca Generali due nuove opere nella collezione di BG ArTalent a Milano

Banca Generali annuncia l'aggiunta di due nuove opere alla collezione di BG ArTalent a Milano. L'istituto finanziario ha confermato per l'ottavo anno il suo ruolo di main sponsor della Milano Art Week 2026. La manifestazione si svolgerà nella città meneghina, coinvolgendo vari eventi legati all'arte contemporanea. La banca ha comunicato l'espansione della collezione e il supporto alla manifestazione.

MILANO (ITALPRESS) – Banca Generali conferma per l'ottavo anno il sostegno alla Milano Art Week 2026 in qualità di main sponsor. La manifestazione, promossa dal Comune di Milano, in programma dal 13 al 19 aprile, prevede una serie di eventi in tutta la città con un ricco palinsesto di mostre, visite e incontri. Per l'occasione, Banca Generali propone, da lunedì 13 a sabato 18 aprile, l'apertura al pubblico, a ingresso libero, del proprio spazio BG Art Gallery, ospitato nella sede di Piazza Sant'Alessandro 4, nello storico “Palazzo Pusterla”. Grazie al progetto BG ArTalent, nato nel 2018, la collezione si arricchisce quest'anno con le opere... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Banca Generali, due nuove opere nella collezione di BG ArTalent a Milano Collezione Verzocchi, scopriamo quali sono le due nuove opere che arricchiranno il 'Museo del lavoro' che aprirà a Palazzo AlbertiniIl legame Verzocchi-Forlì si arricchisce di due nuovi filoni, fino ad oggi inesplorati, portati avanti dal noto mecenate: uno dedicato alla Madre e... Giorgio Armani: la nuova collezione rivive nella sua casa di MilanoLa nuova campagna Primavera Estate firmata da Oliver Hadlee Pearch trasforma la dimora di Giorgio Armani in un set dove… La nuova campagna Primavera... Temi più discussi: Banca Generali celebra Federica Brignone; Zurich Bank rafforza il team nel NordEst: nuovo ingresso a Padova; Piazza Affari: risultato positivo per Banca Generali; Una serata speciale per celebrare Federica Brignone. Banca Generali, due nuove opere nella collezione di BG ArTalent a MilanoMILANO (ITALPRESS) – Banca Generali conferma per l’ottavo anno il sostegno alla Milano Art Week 2026 in qualità di main sponsor. La ... iltempo.it BG Art Talent, due nuove opere nella collezione di Banca GeneraliMilano, 10 mar. (askanews) – Banca Generali rinnova il sostegno all’arte contemporanea attraverso la Milano Art Week e contestualmente presenta due nuove opere di artisti italiani acquisite per la ... affaritaliani.it Banca Generali celebra Federica Brignone al Teatro Gerolamo: 16 anni di partnership, dai primi passi nel 2010 ai due ori di Milano-Cortina 2026. Riassunto esteso (450 char): Al Teatro Gerolamo di Milano, Banca Generali ha celebrato il sodalizio con Federic - facebook.com facebook Banca Generali ha celebrato il lungo sodalizio con la sua testimonial, la campionessa di sci, con un evento esclusivo al Teatro Gerolamo di Milano. «Non è mai stata una sponsorizzazione o un contratto, ma un percorso di vita insieme, un viaggio di straordina x.com