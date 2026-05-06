Dipendente colpita da una pietra durante sopralluogo indagano i carabinieri

Una dipendente comunale di Nocera Inferiore è rimasta ferita al volto durante un sopralluogo nel rione di Montevescovado, dopo essere stata colpita da una pietra. La donna è stata portata in ospedale e resterà a riposo per alcuni giorni. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali responsabilità. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’amministrazione locale.

Resterà a riposo per qualche giorno la dipendente comunale di Nocera Inferiore, rimasta ferita l'altro ieri al volto dal lancio di una pietra nel rione di Montevescovado.L'indagineSull'episodio indagano i carabinieri, per identificare l'autore del gesto. Sul posto è stato previsto un.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Omicidio a Cornelia, accoltellato da una banda muore in strada. Indagano in carabinieri Ragazza cade da una finestra di una scuola superiore di Perugia: intervento dei soccorsi e trasporto in ospedale. Indagano i carabinieriIl quotidiano "La Nazione" riporta un fatto di cronaca allarmante avvenuto nella mattina del 21 aprile a Perugia. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Dipendente colpita da una pietra durante sopralluogo, indagano i carabinieri; Incidente sul lavoro al supermercato: dipendente colpita da un carico di cassette di frutta e verdura; Porto Mantovano, incidente sul lavoro all’Iper Martinelli: ferita una dipendente; Caos in un negozio di Torino Borgo Vittoria: ubriaco molesta una cliente, aggredisce una dipendente e tenta di rubarle il telefono. La compagnia di War Thunder è stata accusata di aver manipolato le recensioni su Steam da un ex dipendenteUn nuovo caso sta scuotendo Gaijin Entertainment, lo studio dietro alla hit War Thunder. A lanciare le accuse è stato l'ex community manager Yevgeny Kononenko, noto online come Keofox, che in due ... multiplayer.it Tensione a Nocera Inferiore durante l’allestimento di un cantiere nella zona di Montevescovado. Una dipendente comunale sarebbe stata aggredita e colpita con un sasso mentre posizionava le transenne. A denunciare l'episodio è stato il sindaco di Nocera I - facebook.com facebook