Omicidio a Cornelia accoltellato da una banda muore in strada Indagano in carabinieri

Un uomo è stato accoltellato da almeno due aggressori in piazza San Giovanni Battista della Salle, a Cornelia, causando la sua morte in strada. La lite è scoppiata durante un diverbio tra gruppi rivali, che hanno estratto i coltelli. I carabinieri stanno analizzando le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. La polizia indaga sul motivo del confronto tra le due fazioni. La vittima aveva 40 anni.

Due persone sono state fermate. La vittima è stata trovata sull'asfalto da alcuni passanti. Inutili i soccorsi Omicidio in pieno giorno in zona Cornelia, a Roma. Un uomo è stato accoltellato da almeno due rivali in piazza San Giovanni Battista della Salle, all'incrocio con via Aurelia. Un delitto consumato intorno alle 13:45 mentre nel quartiere c'era un via vai di gente. Secondo quanto appreso la vittima sarebbe stata aggredita da una banda sotto i portici davanti al supermercato Pewex. Al culmine della violenza qualcuno ha estratto un coltello colpendo a morte il rivale. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno udito le urla di dolore dell'uomo.