Piana di Gioia Tauro | lavoro nero e sicurezza sul lavoro sotto accusa sanzioni e imprese sospese

Nella Piana di Gioia Tauro, le autorità hanno scoperto numerose irregolarità sul fronte del lavoro nero, causando sanzioni pesanti e la sospensione di un'impresa edile. Durante un’operazione di controllo, gli agenti hanno verificato che molte aziende non rispettavano le norme di sicurezza e impiegavano lavoratori senza contratto. Un’azienda è stata fermata temporaneamente, mentre altre hanno ricevuto multe salate.

Maxi-sanzioni e un’impresa sospesa: lavoro nero sotto accusa nella Piana di Gioia Tauro. Un’ondata di controlli a tappeto nella Piana di Gioia Tauro ha svelato diffuse irregolarità nel mondo del lavoro, portando a sanzioni significative e, nel caso di un’impresa edile, alla sospensione dell’attività. L’operazione, condotta dagli ispettori dello Iam di Reggio Calabria, ha messo in luce un diffuso ricorso al lavoro nero e carenze nella sicurezza, sollevando interrogativi sulla reale condizione del mercato del lavoro nell’area. Agricoltura e sfruttamento: un bracciante senza diritti nel cuore della Piana.🔗 Leggi su Ameve.eu

