il contemporaneo sulla scena con quattordici gruppi teatrali

Quattordici gruppi teatrali, coinvolgendo complessivamente 244 studenti, stanno portando in scena le loro rappresentazioni. Alla manifestazione partecipano anche insegnanti e operatori teatrali provenienti da diverse regioni italiane. L’evento si svolge in un contesto in cui il teatro contemporaneo si presenta come protagonista, offrendo uno spazio di confronto e di espressione artistica per le giovani generazioni.

Quattordici gruppi teatrali e 244 studenti, oltre a insegnanti e operatori teatrali provenienti da tutta Italia. Sono i protagonisti della 41esima Rassegna Teatro Scuola Educazione, che fino al 30 aprile riempirà di eventi Serra San Quirico. Il personaggio guida di quest’anno è Eugenio Barba maestro del teatro contemporaneo, fondatore del celebre Odin Teatret, noto per l’impegno a favore di un teatro che coniuga ricerca, pedagogia e azione sociale. Una carriera, la sua, durata oltre mezzo secolo, e dal forte impatto internazionale, che ha contribuito a ridefinire i rapporti tra teatro, comunità e culture diverse. La rassegna è organizzata da Teatro Giovani Teatro Pirata, con la direzione artistica-educativa di Fabrizio Giuliani, Arianna Baldini, Miriana Resconi ed Emilio Milani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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