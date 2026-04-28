Memoria coloniale e nuove sfide educative | l’agenda del martedì

Martedì 28 aprile alle 14:30 presso il Pionta si terrà la presentazione di un volume scritto da Giorgia Gamba, pubblicato dall’Università di Siena. L’evento si concentrerà sull’analisi del legame tra monumenti coloniali e come vengono gestiti gli spazi pubblici, affrontando anche le sfide educative legate alla memoria coloniale. La discussione si inserisce nel contesto di approfondimenti sull’eredità storica e le sue implicazioni contemporanee.

? Cosa sapere Presentazione volume di Giorgia Gamba martedì 28 aprile alle 14:30 presso il Pionta.. L'Università di Siena analizza il rapporto tra monumenti coloniali e gestione dello spazio pubblico.. Alle 14:30 di questo martedì 28 aprile, il centro di aggregazione sociale del Pionta ospiterà la presentazione del volume di Giorgia Gamba intitolato Ciò che resta della coscienza coloniale: memoria urbana e resistenze cittadine. L’incontro, promosso dall’Università di Siena nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Rete Arezzo R-esiste tra la Liberazione e la festa del lavoro, si concentrerà sul dibattito tra la conservazione dei monumenti e degli odonimi legati al passato coloniale e la necessità di interrogarsi sulle figure storiche che occupano lo spazio pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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