Giovani e digitale al teatro Savio incontro sulle sfide educative dell’online

Martedì 17 marzo 2026, al teatro Savio in via Evangelista di Blasi 102, si svolgerà l’incontro intitolato “Esci da quella stanza”. L’evento, dalle 17 alle 19, vedrà la partecipazione del medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai e della psicopedagogista Barbara Tamborini, autori dell’omonimo libro pubblicato da Mondadori. L’obiettivo è discutere delle sfide educative legate all’uso del digitale tra i giovani.

Martedì 17 marzo 2026, dalle 17 alle 19, al teatro Savio, via Evangelista di Blasi, 102 si terrà l’incontro “Esci da quella stanza” con il medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai e la psicopedagogista Barbara Tamborini, autori dell’omonimo libro edito da Mondadori.L’iniziativa è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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