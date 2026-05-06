In Italia, sempre più persone si affidano a diete come quella chetogenica, paleo o nordica, spesso in vista dell’estate. Tuttavia, molte possono cadere in errori comuni quando si tratta di monitorare il peso, come fare affidamento esclusivamente sulla bilancia o evitare certi alimenti senza una guida professionale. Questa attenzione crescente alla dieta si accompagna anche a iniziative come il No Diet Day, che invita a riflettere sui rischi delle diete restrittive.

Dalla mima digiuno alla chetogenica, passando per paleo e la nordica, l’ossessione per la dieta contagia non pochi italiani, specie in vista dell’estate. “Siamo tutti un po’ confusi: dieta è un termine che viene dal greco dìaita e vuol dire ‘stile di vita che facciamo tutti i giorni’, insomma non ha connotati negativo. Oggi però è sinonimo di limitazione, prescrizione e dunque ci piace poco, anche perché ci fa cambiare abitudini. In realtà la dieta è quello che dovremmo fare ogni giorni per stare bene, quindi mi piace il No Diet Day con lo spirito di dire no a obiettivi irrealistici di bellezza e allo stigma sul peso. Il vero problema è che ancora troppo spesso non capiamo come funziona la nostra macchina biologica”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dieta e trappole, il No Diet Day e i 3 errori da evitare sulla bilancia

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