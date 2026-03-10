Conti gratis 2026 | le trappole da evitare

Nel settore bancario italiano sono sempre più diffusi conti correnti che non prevedono costi fino al 2026, permettendo ai clienti di gestire i risparmi senza spese mensili. Molte banche propongono queste offerte digitali, rendendo più accessibile l'apertura di conti senza addebiti fissi. Tuttavia, sono presenti alcune trapole da conoscere per evitare sorprese durante l’utilizzo di questi servizi.

Il panorama bancario italiano si sta trasformando radicalmente verso soluzioni digitali a costo zero, offrendo ai consumatori la possibilità di gestire i propri risparmi senza oneri fissi mensili. Nel mese di marzo 2026, diverse istituzioni finanziarie propongono conti correnti privi di canone, ma l’assenza di una quota fissa non implica necessariamente l’assenza totale di costi per le operazioni specifiche. La scelta del conto ideale richiede un’analisi attenta delle condizioni accessorie e dei servizi inclusi, poiché molte offerte nascondono commissioni per prelievi o bonificazioni extra. L’offerta attuale include istituti come Credem Link, WeBank, IsyLight di IsyBank, Arancio Più di ING e You di Banco BPM, ciascuno con proprie clausole di gratuità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

