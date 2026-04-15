Comune tutti full time | Agrigento unica in Sicilia festa per i 190 dipendenti

Al Comune di Agrigento si sono riuniti amministratori e dipendenti per festeggiare un traguardo importante, considerato storico dall’ente stesso. Tutti i dipendenti sono impiegati a tempo pieno, situazione che rende Agrigento unica in Sicilia. La celebrazione ha coinvolto complessivamente 190 persone, riunite in un momento di condivisione per questa tappa significativa.

Momento di festa al Comune di Agrigento, dove amministratori e dipendenti si sono ritrovati per celebrare un risultato definito storico per l’ente. Alla presenza del sindaco Francesco Miccichè, dell’assessore al Bilancio Patrizia Lisci, dell’assessore al Personale Marco Vullo e del presidente del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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