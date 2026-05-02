Career Day Unife | 100 aziende cercano talenti STEM e digitali

Durante il Career Day organizzato dall’ateneo, si sono presentate circa 100 aziende alla ricerca di giovani con competenze STEM e digitali. L’evento ha permesso agli studenti di conoscere le posizioni aperte in settori come l’ingegneria, l’informatica e le tecnologie innovative. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di consegnare direttamente i curriculum ai rappresentanti delle aziende, facilitando così un primo contatto per future opportunità di lavoro.

? Cosa scoprirai Quali settori specifici cercano i talenti STEM in questo evento?. Come possono gli studenti consegnare il CV direttamente ai recruiter?. Chi sono le aziende che cercano esperti in gestione e marketing?. Quanto influenzeranno questi incontri le assunzioni dei neolaureati nel territorio?.? In Breve 6 maggio 2026 dalle 9:30 alle 15:00 presso il Polo di Via Saragat 1. Settori meccanica ed elettronica richiesti dal 65% delle cento aziende partecipanti. Domanda informatica e software segnalata dal 59% dei recruiter presenti. Coordinatore Mucchi e Rettrice Ramaciotti promuovono l'incontro tra accademia e imprese. Mercoledì 6 maggio...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Career Day Unife: 100 aziende cercano talenti STEM e digitali Notizie correlate Leggi anche: Unife, il ‘Career Day’ giunge alla sua decima edizione: 100 aziende in cerca di talenti tra studenti e laureati Catanzaro: 100 imprese cercano talenti al nuovo Career DayL’8 e il 9 maggio prossimi, il Polo fieristico Giovanni Colosimo di Catanzaro ospiterà la prima edizione del Career Day, un evento strategico... Aggiornamenti e dibattiti Unife, al via il ’Career day’. Gli studenti e i neo laureati incontrano le imprese: Ponte col mondo del lavoroIeri è andato in scena il Career Day Unife, l’evento organizzato dall’Università per favorire l’incontro tra le imprese e chi studia o ha studiato a Unife. Un appuntamento che ha messo in contatto ... ilrestodelcarlino.it Career day: gli studenti e i neolaureati Unifi incontrano le aziendeFirenze, 24 marzo 2025 - E’ il settore dell’ingegneria quello che offre più chance di lavoro, seguito dalle professioni nelle aree economiche-statistiche. Ecco il quadro che emerge in base alle ... lanazione.it