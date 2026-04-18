Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha dichiarato che non ci sono le condizioni per riavviare le importazioni di gas dalla Russia. La posizione del partito rimane ferma su questo punto, senza lasciare spazio a possibili aperture in futuro. Questa presa di posizione è stata comunicata pubblicamente e riguarda esclusivamente le politiche energetiche del paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione del Partito Democratico. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ribadito con fermezza che non esistono le condizioni per riprendere le importazioni di gas dalla Russia. Secondo la leader dem, una simile scelta sarebbe inopportuna nel contesto attuale. Il legame con il conflitto in Ucraina. Schlein ha sottolineato che un eventuale ritorno al gas russo finirebbe per favorire direttamente Vladimir Putin, contribuendo economicamente alla prosecuzione della guerra. In particolare, ha evidenziato come queste risorse potrebbero essere utilizzate per sostenere quella che ha definito un’“invasione criminale”.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Schlein: nessuna apertura al ritorno del gas russo

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