L'Associazione Nazionale Magistrati ha espresso la disponibilità a discutere di questioni pratiche, sottolineando però che non tollera più attacchi alla magistratura. In una dichiarazione, un rappresentante ha affermato che sarebbe auspicabile cessare le contrapposizioni, ritenendo che ogni cittadino desideri un clima di maggiore serenità tra istituzioni e opinione pubblica. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui temi specifici che verranno affrontati.

AGI - "Che finiscano le contrapposizioni è ciò che ogni cittadino si augura e io, in quanto magistrato, ancora di più". Parole del presidente dell' Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Tango, secondo il quale "è necessario rasserenare i toni e restituire un senso di fiducia nelle istituzioni, perché ogni delegittimazione e attacco alla magistratura è un attacco alle istituzioni e provoca un senso di smarrimento". Parlando all'AGI a margine di un convegno a Palermo, il presidente del sindacato delle toghe spiega: "Viviamo in una terra, quella siciliana, in cui è forte il problema del pizzo, dell' imprenditore taglieggiato; cosa porta...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Anm pronta al "confronto su temi concreti" ma basta con "gli attacchi alla magistratura"

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