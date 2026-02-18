Nuovo store del Venezia alla stazione Santa Lucia

Il Venezia ha aperto oggi il suo nuovo negozio ufficiale alla stazione Santa Lucia, causando entusiasmo tra i tifosi. Il punto vendita offre magliette, sciarpe e gadget del club, facilmente accessibile ai viaggiatori e ai residenti. L’apertura mira a rafforzare il rapporto con i tifosi e a promuovere la squadra anche fuori dal campo. La scelta di una posizione strategica, vicino ai binari, permette a molti di fermarsi e fare acquisti durante i loro spostamenti. La novità è già molto discussa sui social.

Per il club è il terzo negozio nel centro storico della città lagunare. Sarà aperto ogni giorno con orario 8-20 Il Venezia ha inaugurato oggi il nuovo store ufficiale del club, all'interno della stazione ferroviaria Santa Lucia. Con questa apertura, realizzata in accordo con Retail Group, diventano quattro i punti vendita della società, dopo quelli di Rialto e Campo Santi Apostoli in centro storico, e quello presso la sede di Ca' Venezia a Mestre. Il nuovo store è situato di fronte all'ingresso principale del principale scalo cittadino, e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di radicamento della società arancioneroverde nel tessuto urbano lagunare.