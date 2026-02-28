Disagi alla stazione di Santa Maria Novella per lo sciopero di 24 ore dei treni VIDEO

Disagi alla stazione di Santa Maria Novella a causa dello sciopero dei treni che dura da ieri sera alle 21 fino alle 20:59 di oggi. Durante questa giornata, molti viaggiatori si sono trovati a dover affrontare treni cancellati o ritardi, provocando disagi e confusione tra chi cercava di raggiungere le proprie destinazioni. L’evento ha coinvolto i passeggeri presenti alla stazione e quelli in viaggio.

Sabato di passione per molti viaggiatori, passeggeri dei treni che in queste ore sono stati annullati per lo sciopero del trasporto ferroviario in corso da ieri sera alle 21 fino alle 20:59 di oggi, indetto dai sindacati Sgb e Cub trasporti. Anche nella stazione di Santa Maria Novella disagi per i viaggiatori prevalentemente nelle tratte regionali. Sono state fatte salve le fasce di garanzia, per i treni regionali Trenitalia i viaggi previsti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Trenitalia ha segnalato che nella giornata i treni potevano subire cancellazioni o variazioni e il personale delle ferrovie ha assistito i viaggiatori di treni annullati o in ritardo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Paura alla stazione di Santa Maria Novella, crolla una parte del solaio esterno \ VIDEOMomenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi, domenica 28 dicembre, alla stazione di Santa Maria Novella.

