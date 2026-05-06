Di Carlo sfida la Fortitudo | Servirà un impatto agonistico feroce

L’Avellino Basket si prepara ad affrontare la Fortitudo in una partita che si annuncia difficile. Il tecnico ha dichiarato che sarà necessario un impatto agonistico molto forte per avere successo. La squadra ha già centrato l’obiettivo stagionale, ma ora si concentra sulla sfida successiva. La partita è prevista tra tre minuti e rappresenta un passo importante per la squadra in questa fase della stagione.

Tempo di lettura: 3 minuti L’obiettivo stagionale è stato centrato, ma per l’ Avellino Basket il “vero” campionato comincia ora. Archiviata la qualificazione, la formazione biancoverde si prepara ad affrontare la corazzata Fortitudo Bologna. Coach Gennaro Di Carlo non nasconde le insidie, ma traccia la rotta per i suoi. Le sensazioni in casa irpina sono quelle di chi ha scalato il primo gradino, ma sa che la vetta è ancora lontana. “Siamo riusciti a entrare nei playoff, che era l’obiettivo che c’eravamo prefissati, e dunque c’è grande entusiasmo”, ha esordito Di Carlo. Tuttavia, il tecnico resta con i piedi per terra: “Dobbiamo affrontare una squadra molto forte.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Di Carlo sfida la Fortitudo: “Servirà un impatto agonistico feroce” Notizie correlate Protagonisti. Tozzuolo: "Un match spartiacque. Servirà un approccio feroce»Alessandro Tozzuolo, difensore perugino del Grifo, presenta l’appuntamento con la Torres. Impatto frontale sulla partita contro l’Inter: Di Francesco vuole un Lecce feroceIl tecnico dei salentini si aspetta un approccio di grande intensità dai suoi ragazzi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gubbio, playoff al via: sfida al Pineto, parla mister Di Carlo; Carlo Lucarelli e il mistero di Turno di Notte si svelano a Castel San Pietro Terme; Carlo Conti sfida Maria De Filippi: la novità che cambia il sabato sera; Avanti un altro!: Le domande di Carlo e Camilla Video. Carlo Conti sfida Maria De Filippi: la novità che cambia il sabato seraSabato 2 maggio Carlo Conti sfida Maria De Filippi: slitta Dalla Strada al Palco (e salta – per ora – il ritorno di Milleunacover Sanremo) ... dilei.it Carlo Conti contro Maria De Filippi: la nuova e inedita sfida che infiamma il sabato seraIl talent di Canale 5 il prossimo sabato dovrà affrontare un nuovo avversario su Rai1 per colpa della Festa dei Lavoratori ... affaritaliani.it #DallaStradaAlPalco resta al sabato contro #Amici Dopo la sfida della scorsa settimana, Rai 1 schiera nuovamene il talent di Carlo Conti contro il programma di Maria De Filippi - facebook.com facebook