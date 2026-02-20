Impatto frontale sulla partita contro l’Inter | Di Francesco vuole un Lecce feroce

Di Francesco punta a rendere il Lecce più aggressivo dopo la sconfitta contro l’Inter, che ha messo in evidenza le difficoltà difensive della squadra. La partita ha mostrato come i giallorossi abbiano subito troppo, soprattutto nel secondo tempo, e il tecnico insiste sull’esigenza di cambiare atteggiamento. I giocatori sono chiamati a reagire subito, senza sottovalutare nessuna occasione. La prossima sfida si avvicina e il team vuole rispondere con determinazione.

Il tecnico dei salentini si aspetta un approccio di grande intensità dai suoi ragazzi. Cheddira ancora terminale offensivo, anche perché Stulic ha un problema alla caviglia LECCE – Non ci sono partite in cui non c’è nulla da perdere, nemmeno se l’avversario si chiama Inter e sembra avviato alla vittoria del campionato per manifesta superiorità. Il messaggio del tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della gara contro i nerazzurri di Cristian Chivu è chiaro: “Non si deve pensare che questa partita sia di quelle da prendere con fatalismo, questa è una mentalità da perdenti - ha precisato nella conferenza stampa della vigilia -.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Lecce torna a San Siro contro il Milan. Di Francesco: “Restare in partita sino alla fine” Leggi anche: Inter Lecce conferenza Di Francesco: “Inter forte ovunque: sarà…” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incidente sulla Monti Lepini a Priverno: scontro tra due camion, un morto; Schianto frontale sulla Sp103: automobilista in ospedale in elisoccorso; Violentissimo frontale sulla Paullese ad Acquanegra: muore un uomo di 57 anni; Incidente stradale a Manzano, frontale tra due auto: Olio sulla carreggiata. Incidente sulla Romea, violento frontale sul ponte translagunare: conducente incastrato nell'abitacolo. Viabilità in tilt per diverse oreCHIOGGIA - Nel tardo pomeriggio di oggi, 3 dicembre, intorno alle 17.30, si è verificato un violento incidente lungo la Romea, sul ponte translagunare. Il violento impatto frontale tra due auto ha ... ilgazzettino.it Ennesimo incidente stradale sulla Palermo Agrigento contrada Coda di volpe. Una persona è rimasta ferita nell’impatto frontale tra una Lancia Ypsilon e un mezzo pesante. Disagi al traffico veicolare. Lunghe file in direzione Agrigento. Aggiornamenti nel tg de - facebook.com facebook