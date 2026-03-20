Protagonisti Tozzuolo | Un match spartiacque Servirà un approccio feroce

Alessandro Tozzuolo, difensore del Perugia, ha commentato l'impegno contro la Torres, definendolo uno scontro decisivo per la stagione. Ha sottolineato che il team dovrà affrontare la partita con un atteggiamento aggressivo, ripetendo il livello di determinazione mostrato nelle ultime tre partite. Il match rappresenta un momento cruciale per il Perugia, che cercherà di ottenere una vittoria importante.

Alessandro Tozzuolo, difensore perugino del Grifo, presenta l’appuntamento con la Torres. Una sfida che il Perugia dovrà affrontare "con spirito combattivo come nelle ultime tre gare. Potrebbe essere una partita spartiacque, ne siamo consapevoli, le altre contendenti hanno partite difficili e potrebbe rivelarsi fondamentale". Quale sarà l’atteggiamento giusto? "Sarà importante provare a vincere ma dovremo fare attenzione anche a non prestare il fianco al loro attacco. Loro sono una squadra in grande ripresa come la nostra, c’è da stare attenti e non andare all’arrembaggio, il campionato non è finito, serve il giusto equilibrio. Anche se partire con la carica giusta e avere un approccio feroce alla partita sarà comunque necessario". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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