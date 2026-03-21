Il New York Times su Paolo Zampolli | L'amico di Trump ha chiesto all'Ice di espellere l'ex fidanzata

Il New York Times riporta che Paolo Zampolli, noto per aver presentato Melania Trump a Donald Trump e attualmente inviato speciale del presidente, è al centro di un'inchiesta. Secondo il giornale, Zampolli avrebbe chiesto all’Ice di espellere l’ex fidanzata. Zampolli è una figura nota per i suoi legami con l’amministrazione Trump e per il suo ruolo di intermediario tra politica e affari.