Il New York Times su Paolo Zampolli | L'amico di Trump ha chiesto all'Ice di espellere l'ex fidanzata
Il New York Times riporta che Paolo Zampolli, noto per aver presentato Melania Trump a Donald Trump e attualmente inviato speciale del presidente, è al centro di un'inchiesta. Secondo il giornale, Zampolli avrebbe chiesto all’Ice di espellere l’ex fidanzata. Zampolli è una figura nota per i suoi legami con l’amministrazione Trump e per il suo ruolo di intermediario tra politica e affari.
Al centro di un’inchiesta Paolo Zampolli, noto per aver presentato Melania a Trump e oggi inviato speciale del presidente. Avrebbe contattato un funzionario dell’Ice per segnalare che la sua ex brasiliana si trovava negli Usa illegalmente. Il tutto mentre i due erano nel pieno di una battaglia legale per la custodia del figlio. Lui nega. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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