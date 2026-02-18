Bufera sull'allenatore di Femke Kok alle Olimpiadi | C'è una cosa che non ha un fidanzato carino

L’allenatore di Femke Kok ha fatto discutere dopo aver commentato che le manca “un fidanzato carino” subito dopo la sua vittoria d’oro ai Giochi di Milano Cortina. La frase, rivolta alla pattinatrice, ha suscitato polemiche e critiche sui social. Kok, che ha appena conquistato il primo posto nei 500 metri, ha reagito con sorpresa alla battuta. La squadra olandese di pattinaggio ha ora avviato un’indagine per chiarire il contesto di quella frase. La questione resta aperta, mentre l'evento viene commentato dalla stampa.

L'allenatore della squadra olandese di pattinaggio di velocità è finito sotto accusa per una battuta fatta a Femke Kok dopo la sua vittoria della medaglia d'oro nei 500 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina. L'atleta è stata costretta a intervenire con un post social.