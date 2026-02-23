nba i boston celtics strapazzano i lakers oklahoma supera cleveland

La vittoria dei Boston Celtics contro i Los Angeles Lakers deriva da un'ottima difesa e da un attacco preciso, che hanno messo in difficoltà gli avversari fin dai primi minuti. I Celtics hanno dominato il campo con un ritmo intenso, segnando punti cruciali nel secondo tempo. I Lakers hanno faticato a contenere l’inarrestabile ritmo degli avversari e hanno commesso troppi errori. La partita si è conclusa con un margine significativo per i Celtics, lasciando aperta la discussione sulle prossime sfide.

Los Angeles (Stati Uniti), 23 febbraio 2026 – In palio non c’era il titolo Nba come nelle epiche sfide che riportano alla mente degli appassionati di pallacanestro ricordi anni ‘80 ma l a rivalità tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics conserva sempre grande fascino e questa notte, alla Crypto.com Arena, è andato in scena un nuovo capitolo della saga. A prendersi la posta in palio sono stati i biancoverdi, che per la seconda volta in stagione hanno sconfitto i californiani imponendosi con un perentorio 111-89. A dare l’impulso decisivo ai Celtics, che hanno preso il largo nel secondo quarto e hanno via via aumentato il loro vantaggio fino al +22 finale, è stata la coppia formata da Jaylen Brown (32 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) e Payton Pritchard (30 punti con 1014 al tiro e 69 da tre nei 38’ giocati in uscita dalla panchina). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

NBA, notte amara per Celtics e Lakers: cadono anche Boston e Los Angeles

NBA, i Pistons strapazzano i Lakers. Blitz dei Celtics in casa dei Jazz

