Mirabella Eclano task force dei Carabinieri per il contrasto allo spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti
Mirabella Eclano, un’operazione dei Carabinieri ha portato al sequestro di droga e all’arresto di alcuni giovani. La causa è il monitoraggio continuo delle aree frequentate dai giovani, che ha permesso di individuare attività sospette. Durante l’intervento, sono stati trovati stupefacenti nascosti in un’auto vicino a un parco pubblico. La presenza di sostanze illegali in un luogo molto frequentato ha sollevato preoccupazioni tra i residenti.
I militari della locale Stazione e quelli dell’Aliquota Radiomobile hanno complessivamente controllato più di quaranta persone, dodici delle quali sottoposte a perquisizioni personali, veicolari e domiciliari Il contrasto alle forme di devianza giovanile rientra tra le priorità del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino che in linea con le direttive dettate dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, promuove ciclicamente servizi rinforzati di controllo del territorio nelle aree ritenute maggiormente a rischio. Tra i fenomeni di maggiore allarme sociale rientrano l’uso ed il consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contrasto alla detenzione e diffusione di sostanze stupefacenti: 46enne arrestato per spaccioUn'operazione delle forze dell'ordine di Benevento ha portato all'arresto di un 46enne accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.
Mirabella Eclano (AV): contrasto al gioco d’azzardo i Carabinieri denunciano tre personeNel contrasto alle attività illecite, i Carabinieri di Avellino hanno avviato controlli mirati in diverse località, tra cui Mirabella Eclano e San Giorgio a Cremano.
Task force contro i furti, 600 veicoli controllati e tre denunceOltre 600 veicoli controllati in un piano straordinario di monitoraggio da parte dei carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano per contrastare il fenomeno dei furti. All’opera 60 pattuglie che ... ilmattino.it
Mirabella Eclano, droga e alcol alla guida, scattano denunce e sequestriDroga e alcol alla guida, in azione la task force dei carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. All’opera 10 equipaggi. Durante i posti di controllo effettuati nei Comuni di Venticano, ... ilmattino.it
