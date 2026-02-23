Mirabella Eclano task force dei Carabinieri per il contrasto allo spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti

Mirabella Eclano, un’operazione dei Carabinieri ha portato al sequestro di droga e all’arresto di alcuni giovani. La causa è il monitoraggio continuo delle aree frequentate dai giovani, che ha permesso di individuare attività sospette. Durante l’intervento, sono stati trovati stupefacenti nascosti in un’auto vicino a un parco pubblico. La presenza di sostanze illegali in un luogo molto frequentato ha sollevato preoccupazioni tra i residenti.