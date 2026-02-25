maslianico 22enne arrestato per detenzione di droga e soldi a fini di spaccio

Maslianico (Como), 25 febbraio 2026 – A casa aveva più di mezzo chilo di hashish e in tasca 500 euro in contanti: il giovane, un ragazzo di 22 anni di Maslianico, è stato controllato e perquisito dalla Squadra Mobile, e poi arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nascondono 130 chili di marijuana in hotel di via Lulli: arrestati due colombiani Duplice controllo. Il controllo è avvenuto ieri pomeriggio, quando gli agenti lo hanno osservato per strada, mentre incontrava altri giovani, e poi lo hanno fermato. Addosso gli sono stati trovati 500 euro, una cifra non esigua anche in considerazione del fatto che non aveva alcun lavoro regolare. Il controllo è quindi proseguito nella sua abitazione di Maslianico dove, nascosti nella sua camera, sono stati trovati 600 grammi di hashish, materiale per la pesatura e il confezionamento e, ulteriori 600 euro circa in contanti: in tutto 1100 euro ritenuti guadagno dell'attività di spaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

