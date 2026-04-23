Scelta la sestina arbitrale di Napoli-Cremonese

L'AIA ha annunciato la sestina arbitrale incaricata di dirigere la partita tra Napoli e Cremonese, che si giocherà al Maradona. La designazione riguarda gli ufficiali di gara che avranno il compito di gestire l'incontro di campionato. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda i nomi degli arbitri assegnati all'evento. La partita si svolgerà con la presenza di questa squadra arbitrale incaricata di garantire il regolare svolgimento del match.

L’AIA ha comunicato la sestina arbitrale che dirigerà il match di campionato Napoli-Cremonese, gara in programma venerdì sera al Maradona. Il match della trentaquattresima giornata di campionato, Napoli-Cremonese, venerdì 24 aprile alle 20:45, sarà diretto dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno: Matteo Passeri di Gubbio e Domenico Fontemurato di Roma 2. Il IV sarà Alberto Ruben Arena di Torre Del Greco, mentre al VAR ci sarà Francesco Meraviglia di Prato, coadiuvato da Aleandro Di Paolo di Avezzano. Sky – Koulibaly, i dettagli del nuovo contratto: cifra monstre per la clausola rescissoria! Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Scelta la sestina arbitrale di Napoli-Cremonese REF CAM POV: You Are The Referee in Napoli-Inter | Serie A 2025/26 Notizie correlate Scelta la sestina arbitrale per Napoli-LecceL’AIA ha comunicato la sestina che arbitrerà il match Napoli-Lecce, gara in programma sabato 14 marzo alle ore 18 al Maradona. Scelta la sestina arbitrale per Cagliari-NapoliL’AIA ha comunicato la sestina che arbitrerà il match Cagliari-Napoli, gara in programma venerdì 20 marzo alle ore 18,30. Tutti gli aggiornamenti Convocati Cremonese per il Napoli, la scelta finale su Vardy: la lista di Giampaolo. Questi i calciatori a disposizione per la sfida di domaniConvocati Cremonese per il Napoli, la scelta finale su Vardy: la lista di Giampaolo. Questi i calciatori a disposizione per la sfida di domani ... calcionews24.com Napoli-Cremonese sarà diretta da Doveri di Roma 1. Al Var MeravigliaÈ stata resa nota la sestina arbitrale di Napoli-Cremonese. Il direttore di gara sarà Doveri di Roma 1. Al Var Meraviglia ... mondonapoli.it