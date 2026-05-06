Deruba pazienti e medici fugge e rapina un passante | maxi condanna

Un uomo coinvolto in una serie di episodi violenti e criminali è stato condannato a una pena severa. Durante una notte, ha rapinato un passante con un coltello e, dopo essere stato portato al pronto soccorso in condizioni di ubriachezza, ha sottratto oggetti a pazienti e operatori sanitari. Successivamente, ha anche derubato alcuni medici e pazienti prima di fuggire.

Fermo, 6 maggio 2026 – Era stato protagonista di una notte brava durante la quale aveva rapinato un uomo con un coltello, non prima di aver derubato pazienti e sanitari dopo essere stato trasportato al pronto soccorso completamente ubriaco. Quindi era fuggito con una bicicletta rubata. La scorribanda del malvivente si era conclusa poche ore più tardi, quando era stato rintracciato e bloccato dalla polizia. Nei guai era finito un 36enne di origini napoletane, residente a Fermo con trascorsi di tossicodipendenza che è finito sotto processo. L’uomo, che era stato condannato a tre anni di reclusione in primo grado per i reati di furto aggravato, rapina e resistenza a pubblico ufficiale, si è visto aggravare la pena dalla Corte d’Appello di Ancona che gli ha comminato tre anni e otto mesi di reclusione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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